Bayrampaşa'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

BAYRAMPAŞA İsmetpaşa Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında bir kişi sokakta silahla vuruldu. Vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Özel Harekat Polisleri silahlı saldırganı yakalayarak emniyete götürdü. Ekiplerin incelemesi devam ediyor.

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