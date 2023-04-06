Bayrampaşa'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
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İstanbul Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde sokakta silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganı yakalayarak emniyete götürdü.
BAYRAMPAŞA İsmetpaşa Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında bir kişi sokakta silahla vuruldu. Vurulan kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Özel Harekat Polisleri silahlı saldırganı yakalayarak emniyete götürdü. Ekiplerin incelemesi devam ediyor.
Görüntü dökümü:
------------------------Olay yerinden görüntü-Polis ekiplerinden görüntüler
-Genel ve detaylar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel