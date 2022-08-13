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BAYRAMPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA SONRASI KAZA; YARI ÇIPLAK HALDE KAÇTI

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? BAYRAMPAŞA'da iki araçtaki kişilerin trafikteki silahlı kavgası kaza ile sonuçlandı.

? BAYRAMPAŞA'da iki araçtaki kişilerin trafikteki silahlı kavgası kaza ile sonuçlandı. Kaza sonrası şüphelilerden biri yarı çıplak şekilde olay yerinden kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cevatpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iki araç bulunan kişiler arasında trafikte silahlı kavga çıktı. Seyir halindeki iki araç Şehit Kamil Balkan Caddesi yol ayrımında kaza yaptı. Kazaya arkadan gelen bir minibüs ile otomobil de karıştı. Daha sonra siyah renkli araçtan çıkan bir kişi soyunarak yarı çıplak şekilde ağaçlık alana doğru koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme devam ederken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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