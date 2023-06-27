Bayrampaşa'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı, zanlı yakalandı

Bayrampaşa'da 2 kişiyi silahla vuran zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Haziran günü Yıldırım Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, H.K. ve küçük yaştaki M.E.B'nin silahlı kavgada yaralandığı tespit edildi.

Yaralıların, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, şüpheli O.Y'yi olayda kullandığı silahla Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki sorgusunda, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle tartıştığı, ardından bir süre takip ettikten sonra silahla rast gele ateş açtığı H.K. ile bu sırada yoldan geçen M.E.B'nin yaralandığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "6136 SKM" suçlarından adliyeye sevk edildi.