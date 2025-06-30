Bayrampaşa'da Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

Bayrampaşa'da Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı
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Bayrampaşa'daki Bıçak Sanayi Sitesi'nde hurda ve çöplerin bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bayrampaşa'da, sanayi sitesinde hurda, palet ve çöplerin bırakıldığı alanda çıkan yangın söndürüldü.

Terazidere'de bulunan Bıçak Sanayi Sitesi'nde hurda, palet ve çöplerin istiflendiği boş alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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