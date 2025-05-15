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Bayrampaşa'da Rögar Patlaması: Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Bayrampaşa'da Rögar Patlaması: Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor
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Bayrampaşa'nın Muratpaşa Mahallesi'nde yapılan altyapı çalışmaları sırasında rögarda meydana gelen patlama, sokak sakinlerini endişelendirdi. Ekipler, çevre binalarda gaz ölçümü yaparken, sokak trafiğe kapatıldı.

Bayrampaşa'da altyapı çalışması yürütülen sokaktaki rögarda yaşanan patlama nedeniyle ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Belediye ekiplerinin yaklaşık bir aydır altyapı çalışması yaptığı Muratpaşa Mahallesi Orhangazi Sokak'taki rögarda patlama meydana geldi.

Rögar kapağının fırlamasına neden olan patlama nedeniyle sokak sakinleri endişeli anlar yaşadı.

İhbar üzerine adrese polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Sokak trafiğe kapatılırken, ekipler rögarda ve çevre binalarda gaz ölçümü yaptı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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