Bayrampaşa'da Otopark Kavgası Pazar Yerini Gazla Doldurdu

Bayrampaşa'da Otopark Kavgası Pazar Yerini Gazla Doldurdu
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Bayrampaşa'da zemin altı otoparkta meydana gelen kavga sonrası polis biber gazı ile müdahale etti. Gazdan etkilenen pazar esnafı ve vatandaşlar panik içinde ortamdan uzaklaşırken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bayrampaşa'da zemin altı otoparkta çıkan kavgaya polis ekiplerinin biber gazı ile müdahalesi sonrası üst katta kurulan pazar yerindeki esnaf ve vatandaşlar gazdan etkilendi.

Muratpaşa Mahallesi'nde İSPARK'a ait Muzaffer Öztekin Zemin Altı Otoparkı'nın alt katında iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri biber gazı ile müdahale etti.

Otoparktaki havalandırma sisteminin gazı diğer katlara taşıması üst katta kurulan pazar esnafı ve vatandaşları etkiledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Gaz kokusundan rahatsız olan pazarcılar ve vatandaşlar maske takarak korunurken, bir yandan da esnaf tezgahlarını toplayarak pazar yerinden ayrıldı.

Pazar esnafından Adem Arıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pazarcı esnafıyız, çalışıyorduk. Alt otoparktan biber gazı attılar dediler bize, bizim bildiğimiz kadarıyla. Bütün esnaf, halk dışarı attı kendini. Gözlerimiz yaşarmaya başladı. Daha yeni yeni pazarı toplamaya başladık, o da yarım yamalak. Olay sonrası ambulans, polis ekipleri geldi. Şu anda koku az da olsa devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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