Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
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Bayrampaşa'da, 0-3 TEM bağlantı yolundan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin İsmetoğlu'na otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, İsmetoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, kamera kayıtlarından plakası tespit edilen otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Bayrampaşa'da, otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 0-3 TEM bağlantı yolundan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin İsmetoğlu'na (37) otomobil çarptı. Sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, İsmetoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis, kamera kayıtlarından plakası tespit edilen otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.