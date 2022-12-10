BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DİREK YAYANIN ÜZERİNE DEVRİLDİ - 2 Güncel Haberler BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DİREK YAYANIN ÜZERİNE DEVRİLDİ - 2 Ömer ÇETİNASLAN - Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA) - BAYRAMPAŞA'da, hatalı dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü, aydınlatma direğine çarptı. BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DİREK YAYANIN ÜZERİNE DEVRİLDİ - 2 Ömer ÇETİNASLAN - Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA) - BAYRAMPAŞA'da, hatalı dönüş yapan otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü, aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk kaldırımda yürüyen kadının üzerine devrildi. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, saat 19.00 sıralarında, Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hatalı yerden dönüş yapan E.K. isimli otomobil sürücüsü, T.B.K. isimli sürücünün kontrolündeki otomobile çarpmamak için manevra yaparak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, kaldırımda yürüyen Z.A. isimli kadının üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Z.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Z.A. isimli kadın, yapılan müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bayrampaşa Ömer DHA Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI DİREK YAYANIN ÜZERİNE DEVRİLDİ - 2 - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.