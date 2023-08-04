Bayrampaşa'da Otomobilin Çarptığı 90 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti
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Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 90 yaşındaki Ali Efe'ye otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Efe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.
Bayrampaşa'da 90 yaşındaki yaya, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Muratpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda B.K'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 90 yaşındaki Ali Efe'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Efe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü B.K. gözaltına alındı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel