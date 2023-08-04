Bayrampaşa'da Otomobilin Çarptığı 90 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti

Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 90 yaşındaki Ali Efe'ye otomobil çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Efe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.