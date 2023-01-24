Bayrampaşa'da otomobildeki müzik setinde gizlenmiş 2 kilo uyuşturucuyla yakalandı Güncel Haberler BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde müzik seti içerisine gizlenmiş 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde müzik seti içerisine gizlenmiş 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak Perşembe Günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis denetim noktasında yapılan kontroller sırasında, şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Ekipler otomobil içesinde yaptığı aramada müzik seti içerisine gizlenmiş 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Ö.Y. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Cuma günü karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.Y. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Demokrasi Güncel Haberler

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