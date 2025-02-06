MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

Sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye hala onu bekliyoruz
Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Bir yılda 293 bin kişilik artış
Ünlü alışveriş sitesine rekabet soruşturması açıldı

Ünlü alışveriş sitesine soruşturma

Bayrampaşa'da Otomobil Kazasında 2 Yaralı

Bayrampaşa'da Otomobil Kazasında 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayrampaşa'da meydana gelen bir trafik kazasında 34 BBD 057 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Sürücü ve yanındaki yolcu yaralanırken, itfaiye ekipleri sıkışan yolcuya müdahale etti. Kazaya karışan diğer araçta da hasar oluştu.

Bayrampaşa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BBD 057 plakalı otomobil, Otogar Bağlantı Yolu Metris Cezaevi mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Araçta sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında plastik bariyerlerin parçaları karşı yönden gelen Kevser D'nin kullandığı 59 TZ 261 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluşurken, sürücü Kevser D. kaza nedeniyle kısa süreli şok yaşayan eşini teskin etti.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
img

Ünlü şarkıcı temizlik yaparken kaza geçirdi
img

Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin çarpıcı detay
img

Tartışma yaratan tedavi yöntemi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Ebrar Karakurt Rusya'yı ayağa kaldırdı! Takım arkadaşıyla kavga etti, arabasını parçaladı

Takım arkadaşıyla kavga edip arabasını parçaladı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu
CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz iddiası

CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.