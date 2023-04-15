Bayrampaşa'da otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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Bayrampaşa'da park halindeki bir otomobili çaldığı iddia edilen Zübeyir U. gözaltına alındı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.
BAYRAMPAŞA'da park halindeki bir otomobili suç ortaklarıyla birlikte çaldığı iddia edilen Zübeyir U. gözaltına alındı. Oto yıkamacısında çalışan Zübeyir U. ile arkadaşlarını hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Bayrampaşa'da 13 Nisan'da A.G.'ye ait otomobil park edildiği yerden çalındı. A.G.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, hırsızların güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin park halindeki otomobili bir süre çalıştırmaya çalıştıkları daha sonra çaldıkları görüldü. Hırsızlığı gerçekleştiren bazı şüphelilerin başka bir araçla kaçtıkları anlar da güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimliğini tespit ettiği şüphelilerden 44 yaşındaki Zübeyir U.'yu Fatih'te gözaltına aldı. Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin oto yıkamacısı olarak çalıştığı ve 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelileri yakalamak için operasyonlar sürüyor.