Bayrampaşa'da otomobil hırsızlığı şüphelisi yakalandı

BAYRAMPAŞA'da park halindeki bir otomobili suç ortaklarıyla birlikte çaldığı iddia edilen Zübeyir U. gözaltına alındı. Oto yıkamacısında çalışan Zübeyir U. ile arkadaşlarını hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayrampaşa'da 13 Nisan'da A.G.'ye ait otomobil park edildiği yerden çalındı. A.G.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, hırsızların güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde şüphelilerin park halindeki otomobili bir süre çalıştırmaya çalıştıkları daha sonra çaldıkları görüldü. Hırsızlığı gerçekleştiren bazı şüphelilerin başka bir araçla kaçtıkları anlar da güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.