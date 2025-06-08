Bayrampaşa'da Otomobil Alev Aldı: Sürücü Kurtuldu

Bayrampaşa'da Otomobil Alev Aldı: Sürücü Kurtuldu
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Bayrampaşa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil, bariyerlere çarptı ve alev aldı. Sürücü son anda otomobilden çıkarak kurtuldu, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

BAYRAMPAŞA'DA YAYAYA ÇARPMAMAK İÇİN BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL ALEV ALDI

Emre KURT/İSTANBUL, -Bayrampaşa'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazanın ardından alev alan otomobil tamamen yanarken, sürücü son anda otomobilden çıkarak kurtuldu.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Bayrampaşa O-3 TEM bağlantı yolu Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BH 5599 plakalı otomobilin sürücüsü, karayolunda karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından araçta yangın çıktı. Yaralanan sürücü, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak uzaklaştı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda bir süre trafik tek şeritten sağlandı. Yanan otomobilin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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