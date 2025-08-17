Bayrampaşa'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Yenidoğan Mahallesi'nde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bayrampaşa'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi'nde Bilal S'nin kullandığı 34 NMT 460 plakalı motosiklet, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ü'ye, daha sonra kaldırımdaki eski kıyafet kumbarasına çarptı. Motosiklet sürücüsü ile çarptığı yaya ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışına kapatılan yol, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından açıldı.

Bu arada, kazanın bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
