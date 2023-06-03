Bayrampaşa'da Meşrubat Yüklü Kamyonet Devrildi: Kaldırımdaki Kadın Yaralandı

Bayrampaşa'da meşrubat yüklü kamyonet yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaldırıma devrildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BAYRAMPAŞA'da meşrubat yüklü kamyonet yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaldırıma devrildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın yaralandı.

Kaza, Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde Şehir Parkı Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Mesut C. idaresindeki 34 FM 1465 kamyonet sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet kaldırıma doğru devrildi. Bu sırada kaldırımda bulunan bir kadın dorsenin çarpmasıyla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet şoförü ise hafif şekilde yaralandı. Şoför ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayı gören Resul Kaya, " Sabah yağış vardı. Öncesinde de bir TIR çıkamadı. Yerler yaş dönmek istedi hızlı döndü galiba yükler bir tarafta geldi ve devrildi" dedi.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.