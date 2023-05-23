Bayrampaşa'da kuru temizleme dükkanında kimyasaldan ölüm

Olay, sabah saatlerinde Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Karaarslan (45) sabah saatlerinde sahibi olduğu kuru temizleme dükkanına gelerek çalışmaya başladı. Arkadaşları Karaarslan'a ulaşamayınca iş yerine geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel