Bayrampaşa'da Kurban Bayramı dönüş hareketliliği sürüyor

9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin yarattığı yoğunluk sürüyor. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabahın erken saatlerinde oluşan yoğunluk, öğle saatlerinden itibaren yerini sakinliğe bıraksa da hareketliliğin gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul dışına çıkmak için otobüs bekleyen Ece Bildirici, "Tekirdağ'dan ailemi ziyarete geldim, şimdi dönüyorum. 5 gün kaldım. Ziyaretlerimizi yaptık, biraz tatil yaptık, şimdi dönüş zamanı. Bayağı yoğun, çok kalabalık" dedi.

"ARAÇLAR TRAFİKTEN GELEMİYOR"