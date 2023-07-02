Bayrampaşa'da Kurban Bayramı dönüş hareketliliği sürüyor

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş hareketliliği sürüyor. İstanbul dışında geçirenlerin yarattığı yoğunluk, gece saatlerine kadar devam ediyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin yarattığı yoğunluk sürüyor. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabahın erken saatlerinde oluşan yoğunluk, öğle saatlerinden itibaren yerini sakinliğe bıraksa da hareketliliğin gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul dışına çıkmak için otobüs bekleyen Ece Bildirici, "Tekirdağ'dan ailemi ziyarete geldim, şimdi dönüyorum. 5 gün kaldım. Ziyaretlerimizi yaptık, biraz tatil yaptık, şimdi dönüş zamanı. Bayağı yoğun, çok kalabalık" dedi.

"ARAÇLAR TRAFİKTEN GELEMİYOR"

Bayram için İzmit'ten İstanbul'a gelen Günay Karagöz ise, "Bayram dönüşü geldik gidiyoruz. Ablamı ziyaretten İzmit'e dönüyorum. Bayramımız bitti, tatilimiz bitti evimize gidiyoruz. Çok güzel günlerimiz geçti, pikniklere gittik, ablamlarla sohbet ettik, şimdi evimize dönüyoruz" dedi. Ablasını ve yeğenlerini uğurlayan Faruk Esen ise, "Ablam ve eniştem buradaydı onları gönderiyoruz. Bursa, Gemlik'ten geldiler. Bayram tatilimizi yaptık, şimdi geri gönderiyoruz. 4-5 gün kaldılar, çocuklara İstanbul'u gezdirdik. Şimdi uğurluyoruz" dedi.