Bayrampaşa'da Kurban Bayramı dönüş hareketliliği sürüyor
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Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüş hareketliliği sürüyor. İstanbul dışında geçirenlerin yarattığı yoğunluk, gece saatlerine kadar devam ediyor.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin yarattığı yoğunluk sürüyor. Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabahın erken saatlerinde oluşan yoğunluk, öğle saatlerinden itibaren yerini sakinliğe bıraksa da hareketliliğin gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. İstanbul dışına çıkmak için otobüs bekleyen Ece Bildirici, "Tekirdağ'dan ailemi ziyarete geldim, şimdi dönüyorum. 5 gün kaldım. Ziyaretlerimizi yaptık, biraz tatil yaptık, şimdi dönüş zamanı. Bayağı yoğun, çok kalabalık" dedi.
"ARAÇLAR TRAFİKTEN GELEMİYOR"Bir otobüs firmasında kaptan şoförlük yapan Murat Kuz otogar yoğunluğunun Ankara istikametinden gelen araçların trafikte kalmasından kaynaklandığını belirtti. Kuz, "Yoğunluklarımız Ankara - İstanbul istikametinde gelen araçlarımızın yoğunluğundan dolayı. Gördüğünüz gibi her taraf yoğun, buradaki yolcularla sıkıntı çekiyoruz. Çünkü araçlar trafikten gelemiyor. Gelemediğinden dolayı burada bizler sıkıntı çekiyoruz. Araçlar geldiğinde de buradaki trafik çıkışı yoğunluk olduğu için problem yüksek. Tabii ki bayram yoğunluğu buna hiçbirşey diyemeyiz. Biraz daha insanlarımızdan otobüsçü olarak bize nazik olmalarını düşünüyoruz. Yoğunluğun devam edeceğini bugün akşam saat 12'ye kadar söylüyoruz. Bayram çok güzeldi, yoğundu, otobüsçü olarak da iyiydi. Biz bayram yapamadık, ama herkes bayramını yaptı. Birşey diyemeyiz. Buradaydık, araçların bakımlarını, sıralarını, peronlarını herşeyine yetişmek için buradaydık. Vatandaş için, halk için buradaydık. Bugünden sonra da biz kutlarız gibi geliyor" diye konuştu.
Bayram için İzmit'ten İstanbul'a gelen Günay Karagöz ise, "Bayram dönüşü geldik gidiyoruz. Ablamı ziyaretten İzmit'e dönüyorum. Bayramımız bitti, tatilimiz bitti evimize gidiyoruz. Çok güzel günlerimiz geçti, pikniklere gittik, ablamlarla sohbet ettik, şimdi evimize dönüyoruz" dedi. Ablasını ve yeğenlerini uğurlayan Faruk Esen ise, "Ablam ve eniştem buradaydı onları gönderiyoruz. Bursa, Gemlik'ten geldiler. Bayram tatilimizi yaptık, şimdi geri gönderiyoruz. 4-5 gün kaldılar, çocuklara İstanbul'u gezdirdik. Şimdi uğurluyoruz" dedi.