Bayrampaşa'da Kuaför Salonuna Molotof Kokteylli Saldırı

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, 30 Haziran'da saat 04.30 sıralarında Bayrampaşa Orta Mahalle'de meydana geldi. 2 kişi sokağa gelerek burada işyerlerini kontrol etti. Şüpheliler daha sonra molotof kokteyli yakarak sokaktaki bir kuaför salonuna attı. Molotof kokteyli atılan işyerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce çevrede oturanlar itfaiyeye ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken polis ise konuyla ilgili inceleme başlattı.

EKİPLER MOLOTOF KOKTEYLİYLE SALDIRI OLDUĞUNU TESPİT ETTİBayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yangının sebebinin dışarıdan gelen bir saldırı olduğu belirlendi. Ekipler işyerinde yaptıkları araştırmalarda ve güvenlik kamerası incelemelerinde molotof kokteyliyle işyerine saldırı gerçekleştiğini tespit etti. Bunun üzerine olaya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dahil oldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.