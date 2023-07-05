Bayrampaşa'da Kuaför Salonuna Molotof Kokteylli Saldırı

Bayrampaşa'da 2 kişi, bir süre izledikleri sokaktaki kuaför salonuna molotof kokteylli saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda işyerinde yangın çıktı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, 30 Haziran'da saat 04.30 sıralarında Bayrampaşa Orta Mahalle'de meydana geldi. 2 kişi sokağa gelerek burada işyerlerini kontrol etti. Şüpheliler daha sonra molotof kokteyli yakarak sokaktaki bir kuaför salonuna attı. Molotof kokteyli atılan işyerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce çevrede oturanlar itfaiyeye ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken polis ise konuyla ilgili inceleme başlattı.

EKİPLER MOLOTOF KOKTEYLİYLE SALDIRI OLDUĞUNU TESPİT ETTİ

ÖNCE SOKAĞI İZLEDİLER SONRA SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİLER

Öte yandan saldırı anı ve öncesi bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin sokağa gelip bir süre çevreyi izledikleri, daha sonra söz konusu işyerine molotofu yakarak attıkları anlar yer aldı