BAYRAMPAŞA'DA KAZA KAMERADA Güncel Haberler Bayrampaşa'da kaza kameraya yansıdı. Bayrampaşa'da kaza kameraya yansıdı. Kaza dün Vatan Caddesi çıkışı Bayrampaşa mevkiinde meydana geldi. Hızla gelen araç sürücüsü, emniyet şeridinde duran araçlara çarpmamak için direksiyon kırdı. Ancak sol şeritten gelen otomobil ile çarpıştı. Araçlar orta şeride savruldu. Diğer sürücülerin de tehlike atlattığı kaza arkadan gelen otomobildeki kameraya yansıdı. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Vatan Caddesi Bayrampaşa Tragger Güncel Haberler

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