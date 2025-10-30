Bayrampaşa'da Kamyon Tramvay Korkuluklarına Çarptı, Patlama Yaşandı

Bayrampaşa'da kamyonun çarptığı tramvay korkuluklarının elektrik hattına temas etmesi nedeniyle meydana gelen patlamalar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bir kamyonun geriye manevra yaptığı sırada tramvay yolunda bulunan korkuluklara çarptı.

Çarpmanın ardından korkulukların tramvayların enerji ihtiyacını sağlamak için kullanılan katenere temasıyla küçük çaplı patlamalar yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin çalışmasıyla arıza giderildi.

Görgü tanığı esnaf Hüseyin Bayrak, "Sabah, kamyonun arkası tramvayın korkuluklarına çarptı. Tramvay hattındaki elektrik sebebiyle korkuluklar alev aldı. Görevliler müdahale etti ama kısa bir gerginlik oldu." dedi.

Öte yandan, patlama anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.