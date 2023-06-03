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Bayrampaşa'da Kamyon Kaldırımdaki Kadına Çarptı ve Devrildi

Bayrampaşa'da Kamyon Kaldırımdaki Kadına Çarptı ve Devrildi

Güncel Haberler

Bayrampaşa'da rampadan kayarak kaldırıma çıkan kamyon bir kadına çarpıp devrildi. Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bayrampaşa'da rampadan kayarak kaldırıma çıkan kamyon bir kadına çarpıp devrildi.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde rampadan inen Mesut C. yönetimindeki 34 FM 1465 plakalı kola yüklü kamyon, yağışlı havanın etkisiyle yolda kaydı.

Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesinin ardından kaldırıma çıkan kamyon bir kadına çarpıp devrildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle kamyondan yola dökülen içecekler, olay yerine gelen kola firmasının başka bir aracına yüklendi. Bir süre trafiğe kapanan cadde, kamyonun yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Bayrampaşa Güncel Haberler

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