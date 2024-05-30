Bayrampaşa'da Kadın ve Kızını Öldüren Şahıs Teslim Oldu

Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, BAYRAMPAŞA'da Seydi Şahin, ayrı yaşadığı eşi Nazime Şahin ve kızı Fatma Nur Şahin'i tabancayla öldürdü. Şüpheli, ilçe emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Kocası tarafından öldürülen Nazime Şahin'in 6 Şubat depreminde Malatya'da, 4 gün enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Olay, 13.00 sıralarında Vatan Mahallesi, Büyük Marmara Sokak'ta, 3 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre Nazime Şahin (62), bir süre önce Elazığ'daki eşinin yanından ayrılarak İstanbul'da öğretmenlik yapan kızı Fatmanur Şahin(29)'in yanına geldi. Eşi Seydi Şahin (68)'in ısrarına rağmen kızının yanında kalmak istediğini söyleyen Nazime Şahin, Elazığ'a dönmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Seydi Şahin, eşi ve kızının yaşadığı eve gitti. Şahin, yaşanan tartışma sırasında eşini ve kızını tabancayla vurarak evden ayrıldı. Seydi Şahin, en yakın polis merkezine giderek teslim oldu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirlemesinin ardından polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cenazeler incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Öte yandan Nazime Şahin'in bir yakınını ziyaret için gittiği Malatya'da, 6 Şubat depremine yakalanarak 4 gün enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Mahalle sakini Yeter Gümüş, öldürülen Nazime Şahin ile aralarında geçen konuşmalardan söz ederek, "Eşim bana tat vermiyor, benden çocuklarımı bırakıp yanına gelmemi istiyor. Ben de çocuklarımı bırakıp gidemiyorum' dedi. 'Kur'an'a, camiye öyle şeylere taptı kafayı yedi kocam' dedi. Bayan da 'Ben çocuklarımı bırakıp gelemem' demiş." diye konuştu.

"DEPREM MAĞDURU BİR İNSAN"

Mahalleli Seyfettin Memiş, "Kadın dört dörtlük bir insandı. Deprem mağduru bir insan. Malatya'ya misafirliğe gittiğinde 4 gün enkaz altında kaldı. Maalesef bugün duyduk ki, eşinin ve kızının canına kıymış." diye konuştu.