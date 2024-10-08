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Bayrampaşa'da Kaçak 10 Ton Polyester İplik Ele Geçirildi

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İstanbul Bayrampaşa'da gerçekleştirilen operasyonda, yurda kaçak yollarla getirilen 10 ton polyester iplik ele geçirildi. Ele geçirilen ipliklerin piyasa değerinin 30 milyon lira olduğu bildirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL)- Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 10 ton polyester iplik ele geçirildi. Piyasa değeri 30 milyon lira olan polyester iplikle ilgili operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince istihbari ve saha çalışmaları sonucunda 30 Eylül 2024 tarihinde Bayrampaşa'da yurda kaçak yollardan getirildiği belirlenen ipliklerin piyasaya sokulacağının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar devamında belirlenen adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bir şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan arama sonucu piyasa değeri yaklaşık olarak 30 milyon lira olduğu tespit edilen 10 ton polyester iplik ele geçirildi.

Bayrampaşa'da Kaçak 10 Ton Polyester İplik Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA / Güncel

Kaçakçılık Bayrampaşa Operasyon Güvenlik İstanbul 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk

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