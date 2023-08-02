Bayrampaşa'da İş Merkezinde Yangın Çıktı

Bayrampaşa'da bulunan 5 katlı bir iş merkezinin zemin katında çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği, 'Yangın sırasında dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye eri çevrede bulunan hastanelere sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır' açıklamasında bulundu.

Bayrampaşa'da bulunan 5 katlı bir iş merkezinin zemin katında çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği, "Yangın sırasında dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye eri çevrede bulunan hastanelere sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 5 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına ilişkin İstanbul Valiliği yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "02.08.2023 tarihinde saat 09.49'da Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 5 katlı iş yerinde yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilerek yangına müdahale edilmiş olup yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Yangın sırasında dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye eri çevrede bulunan hastanelere sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL