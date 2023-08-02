Bayrampaşa'da İş Merkezinde Yangın: 9 İşçi ve 7 İtfaiye Eri Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa'da bu sabah saat saatlerinde bir iş merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri patlama riskine karşı sokağa güvenlik şeridi çekti. Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen itfaiye erlerine ambulansta ilk müdahale yapıldı. İş merkezinde mahsur kalanlar tahliye edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: 9 İŞÇİ VE 7 İTFAİYE ERİ HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, saat 09.49'da Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 5 katlı iş yerinde yangın çıktığı, olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilerek yangına müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, binada mahsur kalanların tahliye edildiği, dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye erinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Valilik, hastanede tedaviye alınanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Bölgede yoğun duman oluşturan yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.