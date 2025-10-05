Bayrampaşa'da İş Merkezinde Yangın
Bayrampaşa'da bulunan bir iş merkezinin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sebebi henüz belirlenemeyen yangında hasar meydana geldi.
Bayrampaşa'da, iş merkezinin bodrum katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi'ndeki 3 katlı iş merkezinin bodrumunda henüz belirlenemeyen
nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çevredeki ilçelerden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polisler, yanan iş merkezinin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken iş merkezinin bodrumunda hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel