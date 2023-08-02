Bayrampaşa'da İş Merkezinde Çıkan Yangında Mahsur Kalan 9 Kişi Kurtarıldı

Yangın Yıldırım Mahallesi Şehit Sadullah Balkan Sokak'taki 5 katlı iş merkezinin bodrum katında bulunan ve reklam panosu yapıldığı belirtilen bir iş yerinde çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın bir anda büyüdü. Bodrum katlarda mahsur kalanlar bulunduğu ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu 9 kişi kurtarıldı. Yangına müdahale eden 7 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Kurtarılanlara ve itfaiyecilere ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 09.49'da Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 5 katlı iş yerinde yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilerek yangına müdahale edilmiş olup yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Yangın sırasında dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye eri çevrede bulunan hastanelere sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel