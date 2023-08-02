Bayrampaşa'da İş Merkezinde Çıkan Yangında Mahsur Kalan 9 Kişi Kurtarıldı

Bayrampaşa'da bulunan bir iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangına müdahale eden 4 itfaiyeci de dumandan etkilendi.