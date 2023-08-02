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Bayrampaşa'da İş Merkezinde Çıkan Yangında Mahsur Kalan 9 Kişi Kurtarıldı

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Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. Yangında müdahale eden 4 itfaiyeci dumandan etkilendi.

BAYRAMPAŞA'da bir iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. Yangında müdahale eden 4 itfaiyeci dumandan etkilendi.

Yangın saat 09.30 sıralarında  Şehit Sadullah Balkan Sokak'ta bulunan iş merkezindeki bir iş yerinden çıktı.

İçeride mahsur kalanlar bulunduğu ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu 9 kişi kurtarıldı. Yangına müdahale eden 4 itfaiye eri de dumandan etkilendi. İtfaiyenin olay yerinde çalışması devam ediyor

- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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