Bayrampaşa'da İş Merkezinde Çıkan Yangın Söndürülmeye Çalışılıyor

Bayrampaşa'da bulunan bir iş merkezinin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Yangın sırasında 4 itfaiye personeli dumandan etkilendi ve 9 kişi binada mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında 4 itfaiye personeli dumandan etkilendi. Yangın sırasında binada mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.