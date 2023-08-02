Bayrampaşa'da İş Merkezinde Çıkan Yangın Söndürülmeye Çalışılıyor
Güncel Haberler
Bayrampaşa'da bulunan bir iş merkezinin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Yangın sırasında 4 itfaiye personeli dumandan etkilendi ve 9 kişi binada mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Söndürme çalışmaları sırasında 4 itfaiye personeli dumandan etkilendi. Yangın sırasında binada mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.