Bayrampaşa'da İş Merkezinde Çıkan Yangın Söndürülmeye Çalışılıyor

Bayrampaşa'da bulunan bir iş merkezinin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen itfaiye erlerine ambulansta müdahale edildi.

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen itfaiye erlerine ambulansta ilk müdahale yapıldı.

Bölgede yoğun duman oluşturan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.