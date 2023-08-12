Bayrampaşa'da İş Merkezinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Bayrampaşa'da bulunan bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Terazidere Mahallesi Karaman Sokak'ta çorap ve plastik malzeme üretilen iş yerlerinin bulunduğu iş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri, ardından soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.