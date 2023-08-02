Bayrampaşa'da İş Merkezinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Bayrampaşa'da bulunan bir iş merkezinin bodrum katında çıkan yangın, itfaiyenin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında mahsur kalan 9 işçi kurtarıldı ve 8 itfaiye eri dumandan etkilendi. Olayda hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar hastaneye kaldırıldı. İş merkezindeki soğutma ve duman tahliyesi çalışmaları devam ediyor.

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiyenin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 5 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında binanın yatakhane kısmında mahsur kalan 9 işçi itfaiyenin yoğun çalışmasıyla kurtarıldı, 8 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

Söz konusu işçiler ile 7 itfaiye eri hastanelere kaldırıldı.

Bölgede yoğun dumana neden olan yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yangın sırasında dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye eri çevredeKİ hastanelere sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Ekiplerin iş merkezindeki soğutma ve duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.