Bayrampaşa'da iş merkezinde çıkan yangın 4 saat sonra tamamen söndürüldü

7 İtfaiye personelinin dumandan etkilendiği yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bulunan 5 katlı iş merkezinin bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan 9 işçi kurtarıldı. Yangında müdahale eden 7 itfaiyeci ise dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasının ardından yaklaşık 4 saat sonra tamamen söndürülürken, yangının çıktığı bölüm ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Sadullah Balkan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı bir iş merkezinin bodrum katında bulunan ve reklam panosu yapıldığı belirtilen bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, iş yeri çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının bulunduğu katta mahsur kalan 9 işçi için kurtarma çalışması başlatmıştı. Bir yandan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri, içeride bulunan ve işçilerin kaldığı yatakhaneye sığındığı öğrenilen 9 işçiyi kurtarmak için harekete geçmiş, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu 9 işçi kurtarılarak çevre hastanelere sevk edilmişti. Yangına müdahale eden ve yoğun dumandan etkilenen 7 itfaiye personeline ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılmıştı.

İstanbul Valiliğinden açıklama

Yangın sonrası İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "02.08.2023 tarihinde saat 09.49'da Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 5 katlı işyerinde yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilerek yangına müdahale edilmiş olup yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Yangın sırasında dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye eri çevrede bulunan hastanelere sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadelerine yer verilmişti.

"Dumandan etkilenmişler ama sağlık durumları bildiğimiz kadarıyla iyi"

İş merkezinin sahiplerinden olan Yıldırım Çelikcan, " Saat 09.30 gibi başlayan yangında içeride 9 kişi mahsur kalmıştı. Kendilerini bir odaya kapatıp o sayede nefes alabilmişler. Dumandan etkilenmişler ama sağlık durumları bildiğimiz kadarıyla iyi. Kontrol amaçlı şu anda 9 kişi hastaneye sevk edildi. Olası bir patlama ya da yangının ısı kaynaklı tekrardan ilerlemesi durumu için itfaiye ekiplerimiz hazırda bekliyor. Şu anda bir sıkıntı yok" dedi.

"Bunun olacağı belliydi

Mahalle sakinlerinden Oktay Ertek ise, mahalleli olarak böyle bir yangının çıkma olasılığı olduğunu düşündüklerini dile getirerek, "10 metre ileri de bina sahibiyiz biz. İçeride 10 kişi vardı. 7 kişiyi çıkardılar. 3 kişi kalmıştı. Allah'ın izniyle onları da çıkarmışlar. Şimdilik bir sıkıntı yok ama bunun olacağı belliydi. İçerideki kanserojen maddelerden belliydi. Burası reklam atölyesi idi. Biz kendi açımızdan böyle bir yangını bekliyorduk. Ama inşallah olmaz diyorduk. Maddelerden kırmızı ve pembe parçalar geliyordu. Biz oradan bunun bir gün patlayacağını anlamıştık. Allah daha beterinden saklasın " ifadelerini kullandı.

Çıkan yangın itfaiye ekiplerin yaklaşık 4 saatlik süren çalışmanın ardından tamamen söndürülürken, yangının çıktığı bölüm kullanılamaz hale geldi.