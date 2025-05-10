Bayrampaşa'da İş Makinesi Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı
Bayrampaşa'da kontrolden çıkan bir iş makinesi, seyir halindeki motosiklete çarparak devrildi. Kazada iş makinesinin sürücüsü ve motosiklet sürücüsü yaralandı.
Bayrampaşa'da kontrolden çıkan iş makinesi seyir halindeki motosiklete çarptıktan sonra devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.
Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde, yokuş aşağı inen Sadullah Ö. idaresindeki iş makinesi seyir halindeki motosiklete çarptıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iş makinesinin sürücüsü Sadullah Ö. ile motosiklet sürücüsü Mazlum Ç. hastaneye götürüldü.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel