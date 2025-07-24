Bayrampaşa'da İnşaat Alanında İş Makinesi Devrildi

Bayrampaşa'da İnşaat Alanında İş Makinesi Devrildi
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Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde bir inşaat alanında toprak kayması sonucu bir iş makinesi devrildi. Neyse ki operatör kazayı yaralanmadan atlattı. Olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bayrampaşa'da inşaat alanında çalışan iş makinesi toprak kayması sonucu devrildi, operatör kazayı yara almadan atlattı.

Kartaltepe Mahallesi Cem Sokak'taki inşaat sahasında iş makinesiyle kazı çalışması yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi.

İş makinesi devrilirken, operatör kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, alanın çevresine güvenlik şeridi çekti.

İş makinesinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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