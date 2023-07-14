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Bayrampaşa'da Hafriyat Kamyonundaki Harç, Otomobilin Camından İçeri Girdi

Güncel Haberler

Bayrampaşa O-2 Bağlantı Yolu'nda meydana gelen olayda, hafriyat kamyonundaki harç, üzerine döküldüğü otomobilin camından içeri girdi. İhbar üzerine bölgeye trafik ve yol bakım ekipleri sevk edildi.

Bayrampaşa'da hafriyat kamyonundaki harç, üzerine döküldüğü otomobilin camından içeri girdi.

Bayrampaşa O-2 Bağlantı Yolu'nda 34 SY 4412 plakalı hafriyat kamyonuyla ilerleyen Mehmet A. iddiaya göre ani fren yaptı.

Bu sırada kamyonda yüklü harç, hemen arkadan gelen Derviş K. yönetimindeki 34 GIR 424 plakalı otomobilin üzerine döküldü. Dökülen harç, camları kırarak otomobilin içine de girdi.

Yolda trafik yoğunluğu oluşurken, ihbar üzerine bölgeye trafik ve yol bakım ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel

Bayrampaşa Güncel Haberler

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