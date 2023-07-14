Bayrampaşa'da Hafriyat Kamyonu Beton Döktü

BAYRAMPAŞA'da şoförünün ani fren yaptığı öne sürülen hafriyat kamyonundaki beton, arkasından gelen otomobilin üzerine döküldü. Kazada yaralanan olmazken, otomobilin camları kırıldı.

Kaza, saat 15.40 sıralarında Bayrampaşa O-2 bağlantı yolu girişinde meydana geldi. Mehmet Alkan yönetimindeki beton yüklü 34 SY 4412 plakalı hafriyat kamyonu, bağlantı yoluna girdiği sırada iddiaya göre ani firen yaptı. Kamyonun dorsesindeki beton, arkasından gelen Derviş Korkut yönetimindeki 34 GIR 424 plakalı otomobilin üzerine döküldü. Otomobilin camları kırılırken, beton aracın içine de girdi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"HAFRİYAT ARACIMIN ÜZERİNE DÖKÜLDÜ"

Otomobil sahibi Derviş Korkut, "Otogardan çıkış yaptıktan son Gaziosmanpaşa istikametine dönüş yaptım. Daha sonra hafriyat kamyonu ani bir fren yaptı, kaza yok. Yasal olduğunu düşünmediğim mıcırlı hafriyat, aracımın üzerine döküldü. Kaza yok mala zarar vermek var. Şu an sadece zararımın karşılanmasını istiyorum" dedi.