Bayrampaşa'da Hafriyat Kamyonu Beton Döktü
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Bayrampaşa'da şoförünün ani fren yaptığı öne sürülen hafriyat kamyonundaki beton, arkasından gelen otomobilin üzerine döküldü. Kazada yaralanan olmazken, otomobilin camları kırıldı. Otomobil sahibi zararının karşılanmasını istedi.
BAYRAMPAŞA'da şoförünün ani fren yaptığı öne sürülen hafriyat kamyonundaki beton, arkasından gelen otomobilin üzerine döküldü. Kazada yaralanan olmazken, otomobilin camları kırıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Alkan Bayrampaşa Güncel Haberler