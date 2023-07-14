Üye Girişi
Haberler

Bayrampaşa'da Hafriyat Kamyonu Beton Döktü

Güncel Haberler

Bayrampaşa'da şoförünün ani fren yaptığı öne sürülen hafriyat kamyonundaki beton, arkasından gelen otomobilin üzerine döküldü. Kazada yaralanan olmazken, otomobilin camları kırıldı.

BAYRAMPAŞA'da şoförünün ani fren yaptığı öne sürülen hafriyat kamyonundaki beton, arkasından gelen otomobilin üzerine döküldü. Kazada yaralanan olmazken, otomobilin camları kırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Alkan Bayrampaşa Korkut Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title