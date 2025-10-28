Haberler

Bayrampaşa'da Güvercin Hırsızlığı Kamerada

Güncelleme:
Bayrampaşa'da üç kişi bir iş yerinin önündeki güvercin kafesini soyarak olay yerinden uzaklaştı. Şüphelilerden biri, tanınmamak için kafasına şeffaf poşet geçirdi.

Bayrampaşa'da güvercin hırsızlığı kameraya yansıdı. Şüphelilerden birinin tanınmamak için kafasına şeffaf poşet geçirdiği anlar görüntülere yansıdı.

Olay, 27 Ekim Pazartesi gecesi saat 00.30 sıralarında Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi. Üç kişi, bir iş yerinin önünde bulunan güvercin kafesinin yanına geldi. Şüphelilerden biri kafasına şeffaf poşet geçirirken, diğer iki kişi tanınmamak için montlarının şapkalarını takarak yüzlerini gizlemeye çalıştı. Kafesin kilidini kıran şüpheliler, içindeki tüm güvercinleri alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin kafasında poşet olduğu, diğer ikisinin de kafesleri açarak güvercinleri alıp uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
