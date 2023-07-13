Bayrampaşa'da Genç Bir Adamın Cesedi Derin Dondurucuda Bulundu

Bayrampaşa'da 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi parçalanmış halde bir evde derin dondurucuda bulundu. Polis olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği bir kişiyi gözaltına alırken, şüphelinin Kasadar'ın ailesinin eski bir çalışanı olduğu öğrenildi.

BAYRAMPAŞA'da 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi parçanmış halde bir evde derin dondurucuda bulundu. Polis olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği bir kişiyi gözaltına alırken, şüphelinin Kasadar'ın ailesinin eski bir çalışanı olduğu öğrenildi. <İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar, iddiaya göre kaçırıldı. Ailenin müracaatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda, bir şüpheli gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelinin söylediği adreslere 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ı bulabilmek için ard arda baskınlar yapıldı. Bayrampaşa'da bir eve yapılan aramada ise Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi derin dondurucunun içinde parçalara ayrılmış halde bulundu.