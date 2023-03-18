Bayrampaşa'da eski karısının yüzüne kezzap atan sanığa 5 yıl 6 ay hapis cezası

BAYRAMPAŞA'da 2 çocuğunun annesi eski eşinin uzaklaştırma kararına rağmen yanına giderek tartıştığı ve yüzüne kezzap fırlattığı iddiasıyla tutuklanarak hakkında dava açılan Yusuf Çavdar, "Silahtan sayılan kezzap ile canavarca hisle yaralama" ve "Tehdit" suçlarından toplam 5 yıl 6 ay hapis...

BAYRAMPAŞA'da 2 çocuğunun annesi eski eşinin uzaklaştırma kararına rağmen yanına giderek tartıştığı ve yüzüne kezzap fırlattığı iddiasıyla tutuklanarak hakkında dava açılan Yusuf Çavdar, "Silahtan sayılan kezzap ile canavarca hisle yaralama" ve "Tehdit" suçlarından toplam 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yasemin Aksoy (32), 12 yıl evli kaldığı belediye kadrosunda hizmetli olan Yusuf Çavdar (35) ile 8 ay önce boşandı. Yusuf Çavdar hakkında ayrılığın ardından eski eşini rahatsız etmesi nedeniyle Aksoy'un talebiyle uzaklaştırma kararı verildi. Ancak bu uzaklaştırma kararı da Çavdar'ı durdurmadı. İddiaya göre 4 Ocak 2023 günü Yusuf Çavdar, Muratpaşa Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek için ayrılan Yasemin Aksoy'un yolunu kesti. Çavdar bir süre tartıştığı kadınının yüzüne, yanında taşıdığı yakıcı kimyasal maddeyi fırlattı. Yasemin Aksoy acı içinde çığlıklar atarak yardım istedi. Komşuları ve çevredekilerin yardıma koştuğu kadın, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan saldırı anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TUTUKLANMIŞTI

CANAVARCA HİSLE KASTEN YARALAMAKTAN DAVA AÇILDI

İKİ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Sanığın silahtan sayılan ve kalıcı etkilere neden olacak kezzap içeren maddeyi şikayetçiye doğru daha önce yapmış olduğu plan doğrultusunda fırlatarak ve canavarca hisle hareket ederek yaraladığını belirtilen kararda, sanığın kastının yoğunluğu ve meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasına hükmedildi. Sanığın pişman olmasına ilişkin bir belirti olmadığı ve mahkemeyi yanıltmaya çalıştığı, ayrıca suç işlemede ısrarlı davranışta bulunduğu kaydedilerek kaçma şüphesinin olduğu ve müştekiye baskı yapma ve zarar verme ihtimali dikkate alındı. Mahkeme, sanık Yusuf Çavdar hakkında "Tehdit" suçundan 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın eski eşini "silahla ve canavarca hisle yaralamak" suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.