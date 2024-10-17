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Bayrampaşa'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Bayrampaşa'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası
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Bayrampaşa'da, 15 yıllık eşi Meryem Çap'ı silahla vurarak öldüren Şeyhmus Çap, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın ruhsatsız silah bulundurma suçundan da ek ceza verdi.

İSTANBUL, BAYRAMPAŞA'da 15 yıldır evli olduğu 34 yaşındaki eşi Meryem Çap'ı silahla 5 kez kurşunlayarak öldüren sanık Şeyhmus Çap'ın yargılandığı davada 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti cezada takdir indirimi uygulayarak Şeyhmuş Çap hakkında 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Bayrampaşa'da 22 Ağustos 2023'te 15 yıldır evli olduğu 34 yaşındaki eşi Meryem Çap'ı tartışma sırasında evde bulundurduğu silahla 5 kez vurarak öldüren sanık Şeyhmus Çap'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Tutuklu sanık Şeyhmus Çap'ın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandığı davada öldürülen Meryem Çap'ın annesi Nuray Arslan ve babası Ağcabal Arslan da 'müşteki' sıfatıyla katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

'EŞİMLE SORUNLARIMI SÖYLEDİĞİMDE ANLAMADILAR'

Sanık Şeyhmus Çap savunmasında, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Olay için çok üzgünüm. Bu olayda bir kasıtla hareket etmedim. Müşteki anne ve babadan şikayetçiyim. Ben eşimle sorunlarımı söylediğimde beni anlamadılar" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep ettiği duruşmada anne Nuray Aslan ise Şeyhmus Çap'ın en ağır ceza ile cezalandırılmasını isterken baba Ağcabal Aslan ise adalete güvendiğini söyledi. Müşteki avukatının iyi hal indirimi uygulanmadan üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını isterken Şeyhmus Çap'ın avukatı ise müvekkilinin haksız tahrik hükümleri uygulanarak tahliyesini talep etti.

'KATİL OLMADIM; KATİL YAPILDIM, ADALET İSTİYORUM'

Duruşmada son kez söz verilen Şeyhmus Çap ise "Katil olmadım, katil yapıldım. Adalet istiyorum" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Çap'ı, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu cezada taktiri indirim uygulamayan heyet, sanık hakkında 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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