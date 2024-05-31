Bayrampaşa'da Eşi ve Kızını Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL, BAYRAMPAŞA'da ayrı yaşadığı eşi ile kızını öldürdükten sonra polise teslim olan Seydi Şahin adliyeye sevk edildi. Şüphelinin poliste verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Olay, Bayrampaşa Vatan mahallesi, Büyük Marmara sokak'ta dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Seydi Şahin, ayrıldığı eşi Nazime Şahin (69) ve kızı Fatma Nur Şahin'i (29) silahla öldürdü. Cinayetten kısa süre sonra Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Seydi Şahin, eşini ve kızını öldürdüğünü söyleyerek teslim olmuştu.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliğine getirilen Seydi Şahin'in ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi. Nazime Şahin'in ayrı yaşadığı eşi Seydi Şahin ile bir süre önce tartıştıktan sonra İstanbul'da yaşayan kızının yanına geldiği, şüphelinin geri dönmesi için Nazime Şahin'e uzun süredir ısrar ettiği öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Seydi Şahin konuşmak için Nazime Şahin ile biraraya geldi. Aralarında çıkan tartışma sonucu Seydi Şahin önce ayrı yaşadığı eşini ardından da kızını silahla öldürdü. Şüphelinin poliste yapılan sorgusunda "Pişmanım" dediği öğrenildi.Poliste işlemleri tamamlanan ve 2 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayda kullandığı ruhsatsız 9 mm çapındaki silah ise incelenmek üzere Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi.

Hayatını kaybeden Nazime Şahin'in Malatya'da yaşanan deprem sırasında 4 gün enkaz altında aldıktan sonra kurtarıldığı öğrenildi.