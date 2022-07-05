Bayrampaşa'da düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan sürücülere ceza Bayrampaşa'da düğün konvoyunda makas atarak trafiği tehlikeye sokan 4 kişi hakkında cezai işlem uygulandı. Bayrampaşa'da düğün konvoyunda makas atarak trafiği tehlikeye sokan 4 kişi hakkında cezai işlem uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 2 Temmuz'da ilçede düğün konvoyu yaparak, trafik akışını engelleyen kişiler olduğu belirlendi. Yapılan incelemede polis ekipleri, 4 sürücünün kimliğini tespit etti. Polis ekiplerince, sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "trafiği yavaşlatmak", "makas atmak", "saygısızca araç kullanmak", "yakın takip" ve "plaka takmamak" maddelerinden 6 bin 160 lira idari para cezası kesildi. Bu arada yakalanan sürücülerden birinin aracının kaza yaptığı görüldü. AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa Güncel Haberler

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