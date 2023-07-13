Bayrampaşa'da Derin Dondurucuda Ceset Bulundu, Şüpheli Tutuklandı

Bayrampaşa'da derin dondurucuda bulunan cesedin Muhammet Nur Kasadar'a ait olduğu ve öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli Hakan Öztürk tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

BAYRAMPAŞA'da derin dondurucuda cesedi bulunan 19 yaşındaki Muhammet Nur Kasadar'ı öldürdüğü belirlenen 28 yaşındaki Hakan Öztürk tutuklandı. Soruşturma kapsamında, şüphelinin evinde yapılan incelemede üç ayrı bıçağın bulunduğu ve cinayette kullanıldığı tahmin edilen bıçakların inceleme gönderildiği öğrenildi.< Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, bir gündür haber alamadığı oğlu Muhammet Nur Kasadar'la ilgili 11 Temmuz'da polise başvurmuştu. Şüpheli, fidye istediği aileyle buluştuğu sırada polis tarafından yakalanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Öztürk, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturma savcısına çıkarılan Öztürk'ün "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanması talep edildi. Şüpheli, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, Öztürk'ün tutuklanmasına karar verdi.