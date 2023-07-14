Bayrampaşa'da Derin Dondurucuda Ceset Bulundu

BAYRAMPAŞA'da bir evdeki derin dondurucuda cesedi bulunan 19 yaşındaki Muhammet Nuh Kasadar, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Muhammed Nuh Kasadar'ın babası Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, amcası Mehmet Kasadar ve akrabası İhsan Kasadar cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ve ailenin dostları katıldı. Muhammed Nuh Kasadar'ın kız kardeşleri tabut başında gözyaşı döktü. Mustafa Kasadar, cenaze töreni öncesi yaptığı konuşmada oğlunun hunharca öldürülmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.